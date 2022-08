Sołowjow straszy Ukraińców. "Właściwie to jestem terrorystą"

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Władimir Sołojwow to naczelny propagandysta państwowej i prokremlowskiej telewizji Rossija-1. Wielokrotnie szokował stawianymi tezami i pomysłami na temat tego, jak powinna przebiegać "operacja specjalna" na Ukrainie. W najnowszym odcinku swojego programu "60 minut" przyznał wprost: "Właściwie, to jestem terrorystą". Zdradził także, co powiedziałby mieszkańcom ukraińskich miast.

Zdjęcie Zniszczenia w Charkowie / ANADOLU AGENCY / Getty Images