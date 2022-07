Władimir Płotnikow należy do partii Jedna Rosja, z której wywodzi się także Władimir Putin. Rosyjski deputowany uchodzi za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Rosji.

23 lutego, na mocy unijnego rozporządzenia, został on objęty sankcjami i otrzymał zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. Powodem sankcji było to, że jako członek Dumy Państwowej zagłosował za rezolucją w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, "a tym samym poparł i realizował działania polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy".

Rajskie wakacje rosyjskiego oligarchy

Okazuje się jednak, że Władimir Płotnikow przebywa obecnie na wakacjach na terenie UE. Wcale się też z tym nie kryje. Zdjęcia z wczasów wstawiła w mediach społecznościowych jego córka, Sonia Płotnikowa. Pod obiema fotografiami - jednej z Wenecji, drugiej z Chorwacji - posypały się komentarze oburzonych internautów z całego świata.

"Rosyjski polityk Władimir Płotnikow obecnie spędza wakacje w Wenecji we Włoszech. Dlaczego wciąż pozwalamy podżegającym do wojny sojusznikom Putina wjeżdżać do Europy i cieszyć się pięknem naszego kontynentu?" - czytamy na Twitterze serwisu Visegrad 24.

Aktywna na Instagramie jest także żona rosyjskiego deputowanego, która chwaliła się niedawno zdjęciami z Wiednia. Nie wiadomo jednak, czy towarzyszył jej małżonek.

Jak ustaliły ukraińskie media, na początku wojny Płotnikow wraz z żoną przebywali w Dubaju. Parokrotnie udawali się także na Malediwy.

Sonia Płotnikowa - sojuszniczka Putina

Na początku rosyjskiej agresji duże kontrowersje wywołała córka deputowanego, Sonia. W mediach społecznościowych deklarowała ona wówczas poparcie dla działań Władimira Putina.

"Poradzimy sobie ze wszystkimi trudnościami! Rosja jest najsilniejszym krajem, cała ta sytuacja połączyła jeszcze bardziej nas, Rosjan! Staliśmy się jeszcze większymi patriotami" - napisała Sonia Płotnikowa pod zdjęciem, na którym pozuje w dubajskim apartamencie.