Z kolei ekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow oświdczył, że Ukraina po wyzwoleniu Krymu będzie karać osoby wspierające administrację rosyjską i nakaże Rosjanom, którzy nielegalnie przenieśli się na Krym po 2014 roku, opuszczenie półwyspu.

Nie tylko Krym. Wielkie okopy w Zaporożu

Krym nie jest jedynym punktem, gdzie Rosjanie wznoszą umocnienia. Wykopali też rów na Zaporożu o długości blisko 73 kilometrów. Ogromne fortyfikacje widać z kosmosu i co ciekawe znajdują się one daleko za linią frontu. Budowa była relacjonowana przez rosyjską telewizję propagandową. Robotnicy z Azji Środkowej mieli kopać rów łopatami saperskimi, jak podczas drugiej wojny światowej.



Okopy w Zaporożu ujawniono na zdjęciach satelity Sentinel-2.



