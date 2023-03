Śmierć polskiego wolontariusza. Dostarczał pomoc humanitarną w Ukrainie

"Bardzo poważnie podchodził do tych wyjazdów"

Pan Marek pomagał w Ukrainie od jesieni 2022 roku i mocno skupiał się na realizowanych zadaniach. "Bardzo poważnie podchodził do tych wyjazdów i angażował się w ich przygotowanie, w kontakty ze stroną ukraińską oraz aktywny w nich udział. Był w Irpieniu, Fastowie, na Zaporożu i w Doniecku" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Inicjatywę Nehemiasz.

Zmarły wolontariusz przykładał też dużą wagę do właściwego przygotowania. Przeszedł specjalistyczne szkolenie amerykańskiej fundacji i dbał o zabezpieczenie paramedyczne dla siebie i innych osób. - "Czasem to niestety za mało, by uchronić się przed niebezpieczeństwem" - napisał dziennikarz Polsat News Mateusz Lachowski, który chciał spotkać się z panem Markiem. Niestety, nie zdążył.