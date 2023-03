SBU i prokuratorzy ukraińscy poinformowali, że dwóch podejrzanych menadżerów zostało zatrzymanych, a były dyrektor generalny Antonowa został uznany za osobę poszukiwaną - przekazał Reuters.

"Prowadzimy uczciwe śledztwo w tej sprawie. Ci, którzy pomogli wrogowi zniszczyć jeden z symboli Ukrainy, powinni otrzymać odpowiednią karę" - stwierdził w oświadczeniu Wasyl Maluk, szef służby bezpieczeństwa SBU.

"Nasze państwo z pewnością zbuduje nowy samolot, ponieważ "Mrija", podobnie jak Ukraina, nie może zostać zniszczona" - dodał Malyuk.

Reklama

Lotnisko Antonow w Hostomelu to międzynarodowy terminal towarowy z długim pasem startowym zbudowanym do obsługi największego na świecie samolotu towarowego Antonow An-225 lub "Mrija". Miejsce to było kluczowym celem planowanego przez prezydenta Rosji Władimira Putina ataku na Kijów.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała, że menadżerowie mogli utrudnić ukraińskiej armii budowę fortyfikacji na lotnisku w styczniu i lutym ubiegłego roku.

Samolot zbudowano pod koniec lat 80. do transportu promu kosmicznego

Wyprodukowana w Ukrainie "Mrija", co po ukraińsku oznacza "marzenie", ważyła około 705 ton i miała rozpiętość skrzydeł ponad 88 metrów.

Samolot został zniszczony, gdy siły rosyjskie walczyły o lotnisko pod koniec lutego 2022 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ukraina: Zniszczony samolot Mrija zostanie zbudowany na nowo

To był symboliczny cios dla Ukrainy, która wówczas starała się zapobiec upadkowi Kijowa. Rosyjskie wojsko zajmowało ten obszar przez kilka tygodni, zanim ukraińskie siły zbrojne zwyciężyły.

Samolot towarowy został zbudowany pod koniec lat 80. do transportu radzieckiego promu kosmicznego.