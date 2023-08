W przesłaniu wideo z okazji Dnia Sił Powietrznych w Rosji, wojskowy powiedział, że od początku wojny na froncie w Ukrainie rzekomo rannych zostało co najmniej 8500 rosyjskich spadochroniarzy .

Wojskowy ujawnił straty Rosjan. Kremlowi się to nie spodobało

"To rzadkie oficjalne ujawnienie informacji o stratach, które rosyjscy urzędnicy w dużej mierze starali się ukryć " - skomentowało ISW.

Apel Teplinskiego został opublikowany w środę, ale już kilka godzin później propagandowy kanał Zvezda usunął film . Źródła rosyjskie twierdziły, że wynikało to z ogłoszonej przez Rosjanina liczby ofiar.

Analitycy przywoływali dane BBC i Mediazony, które podały, że do 30 lipca w Ukrainie zlikwidowano co najmniej 1800 rosyjskich wojskowych z sił powietrznych, a stosunek zabitych do rannych wynosi średnio 1:3 (jeśli nie nieco więcej).