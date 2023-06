Skutki wysadzenia tamy w Nowej Kachowce. Spadło zasolenie Morza Czarnego

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Ukraina stale odczuwa skutki wysadzenia tamy w Nowej Kachowce. Jak podał portal Radia Swoboda, u wybrzeży Ukrainy gwałtownie spadło zasolenie Morza Czarnego. Może to grozić zakwitem sinic, które tłumią naturalną florę akwenu. Co więcej, należy liczyć się z tym, że do morza mogą trafić toksyczne substancje.

Zdjęcie Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce / EAST NEWS/AFP / East News