"W Rosji starsza pani została wyrzucona z autobusu za krytykę wojny, którą Rosja prowadzi z Ukrainą" - poinformował w mediach społecznościowych założyciel estońskiego projektu wartranslated.com - Dmitrij Masinski.

Publikuje on regularnie w sieci informacje związane z inwazją armii Władimira Putina na sąsiednią Ukrainę.

Rosja. Kobieta wyrzucona z autobusu za krytykę wojny w Ukrainie

Na nagraniu, które udostępnił Masinski na Twitterze, widać kobietę, która głośno krytykuje propagandę Kremla. "Telewizja to wielka moc" - mówi pasażerom. Odpowiedziano jej, że jeżeli coś się jej nie podoba, powinna wyjechać do Ukrainy.

Seniorka wyrzucona z autobusu mówi także o nieprzygotowanej do wojny rosyjskiej armii. Niektórzy pasażerowie po użyciu siły nazwali kobietę "ukraińskim chochołem".

Jak można zobaczyć na filmie, kobieta jest odporna na zaczepki współpasażerów. Na sugestie wyjazdu do Ukrainy, odparła, że była w tym kraju zaledwie dwa razy w czasach młodości. Powiedziała, że nie ma tam żadnych znajomości.

Nikt nie stanął w obronie kobiety

Starsza kobieta mówi do osób w autobusie, by same udały się na Ukrainę z tymi, "którzy pojechali walczyć w kaloszach".

To nawiązanie do informacji z jesieni br. jakoby rosyjscy żołnierze zostali wysłani na front w kaloszach. Od początku inwazji na Ukrainę media informują o niedostatecznym wyposażeniu armii Władimira Putina.

W pewnym momencie słowa kobiety na tyle rozjuszyły innych pasażerów, że zaczęli śmiać się z niej, aż w końcu wyrzucili ją z autobusu.

Pod koniec nagrania widać jak ciągną ją po podłodze pojazdu i wyrzucają za drzwi. Nikt nie odważył się stanąć w obronie kobiety.