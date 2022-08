Skandaliczne słowa rosyjskiego dyplomaty. Mówi, że został "źle zrozumiany"

Oprac.: Mateusz Patyk Ukraina - Rosja

Ambasador Rosji w Austrii Michaił Uljanow wezwał w internetowym wpisie do zabijania ukraińskiej ludności. Po pewnym czasie jego wpis zniknął, na jego miejscu pojawił się inny - z przeprosinami i wyjaśnieniem, co miał na myśli. Reakcja ambasadora była jednak spóźniona, a wezwanie do ludobójstwa wywołało międzynarodowy skandal. Aferę skomentował doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy.

Zdjęcie Robotnik ustawia krzyż na grobie niezidentyfikowanej osoby zabitej w Buczy w czasie okupacji rosyjskiej / PAP/EPA/ROMAN PILIPEY / PAP