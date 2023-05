Skandal na paradzie. "Rzeźnik z Buczy" na czele defilady

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Azatbek Omurbekow to rosyjski dowódca, którego sami podwładni oskarżyli o wydanie rozkazu zabijania cywilów w podkijowskim mieście Bucza. Wojskowy jest nazywany z tego powodu "rzeźnikiem z Buczy". To właśnie on prowadził kolumnę sprzętu wojskowego na paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Chabarowsku. Po powrocie z wojny został uznany za bohatera narodowego.

Zdjęcie "Rzeźnik z Buczy" na defiladzie 9 maja / Ważnyje istorii /