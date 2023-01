"Nie cieszymy się z bombardowania Kijowa. Prezydent Putin też tego nie lubi"

W grudniu Simonian usprawiedliwiała rosyjskie, masowe bombardowania Ukrainy twierdząc, że "żadnego Rosjanina nie cieszy bombardowanie Kijowa. Nawet prezydenta Putina". - To te bestie, które wykorzystują nas w tej wojnie zastępczej. To ten "pseudoprezydent" Zełenski - to on nas zmusza do bombardowań - dodała.

- Uwierzcie mi, my tego nie chcieliśmy robić i nie chcemy tego robić. Rozumiecie to? - zakończyła.