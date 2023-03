"Ciało zabitego znajduje się obecnie na terytorium czasowo okupowanym przez Rosjan, a ostateczne potwierdzenie jego tożsamości będzie możliwe dopiero po jego sprowadzeniu i przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz" - przekazano w mediach społecznościowych brygady.

W komunikacie wyrażono wyrazy współczucia bliskim zabitego. "Zemsta będzie nieuchronna" - pokreślono.

Wcześniej producentka BBC Sofia Kochmar-Tymoszenko poinformowała, że mężczyzna rozstrzelany przez Rosjan został rozpoznany przez swoją siostrę. - Rozpoznałam go, na 100 procent to mój brat. To jego oczy, to jego głos i sposób, w jaki palił papierosa - zacytowała kobietę. Kochmar-Tymoszenko prosiła jednak o niepodawanie konkretów do czasu przekazania informacji najbliższym.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar na swoim kanale Telegram wezwała również do wstrzymania się z przekazywaniem informacji identyfikujących ofiarę do chwili oficjalnego potwierdzenia tożsamości zabitego. "Ofiary i ich rodziny powinny być traktowane z szacunkiem. Choć media społecznościowe i taktowne zachowanie są nie do pogodzenia, należy poczekać, aż tożsamość zamordowanego jeńca zostanie oficjalnie potwierdzona przez jego dowódcę" - napisała.

Ukraińcy oddają hołd zamordowanemu jeńcowi. "Bohaterom chwała" piszą w mediach

Na krążącym od poniedziałku w internecie nagraniu wideo widoczny jest ukraiński jeniec. Gdy wypowiada słowa "Chwała Ukrainie", niewidoczny w kadrze rosyjski wojskowy rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego ze słowami "Zdychaj, s...".

Po opublikowaniu drastycznego filmu, Ukraińcy w mediach społecznościowych zaczęli oddawać hołd zamordowanemu. "Bohaterom Chwała" - odpowiadają na ostatnie słowa wypowiedziane przez jeńca.

27-letnia Eugenia, która również w ten sposób chciała uczcić pamięć żołnierza, przyznała, że wierzy, iż ukraiński bohater "usłyszy odpowiedź na swoje słowa".

Kobieta przyznała, że "wzruszyła się", gdy zobaczyła setki podobnych wpisów. - Najbardziej rozczula mnie to, że nie potrzebujemy opatrywać w komentarze swoich wpisów, bo każdy wie o co chodzi i wiele osób czuje, że musi odpowiedzieć poległemu Bohaterowi - powiedziała Eugenia.

Wyjątkowa grafika

Z kolei ukraiński artysta Nikita Titow zareagował na nagranie obrazem, na którym widnieją te dwa słowa - "Bohaterom Chwała". W miejscu litery "O" można zobaczyć sylwetkę zabitego przez rosyjskich żołnierzy Ukraińca. Grafika szybko stała się popularna wśród ukraińskich użytkowników Facebooka, Twittera i Instagramu.

Wołodymyr Zełenski zabiera głos

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również umieścił na swoim Twitterze post bez dodatkowych komentarzy: "Bohaterowi Chwała! Bohaterom Chwała! Chwała Ukrainie! Znajdziemy zabójców".