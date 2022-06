Siewierodonieck. Rosjanie zniszczyli dwa z trzech mostów

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

Wojska rosyjskie zniszczyły w nocy z soboty na niedzielę drugi most do Siewierodoniecka i ostrzeliwują trzeci, ostatni - powiadomił szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Dodał, że przeciwnik rzucił wszystkie siły, by "odciąć miasto".

Zdjęcie Kłęby dymu nad Siewierodonieckiem / ARIS MESSINIS / AFP / East News