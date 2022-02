Siergiej Ławrow zakwestionował suwerenność Ukrainy

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył we wtorek, że prawo do suwerenności powinno być respektowane tylko wobec państw, które reprezentują cały naród żyjący na jego terytorium,. Jego zdaniem Ukraina od 2014 roku nie jest takim państwem. Wtedy to doszło do obalenia rządów prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow / AFP