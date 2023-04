Podobny "apel" wystosowali demonstranci ze stolicy kraju Brasilii. Transparenty ustawili przed siedzibą MSZ.

Zdjęcie Transparenty w Sao Paulo / Eraldo Peres/Associated Press / East News

Siergiej Ławrow w poniedziałek rozpoczął podróż po Ameryce Łacińskiej. Na początek odwiedził Brazylię, będzie też w Wenezueli, Nikaragui i na Kubie.

Inacio Lula da Silva o ratowaniu światowej gospodarki

Prezydent Brazylii Inacio Lula da Silva wezwał do stworzenia odpowiednika grupy krajów G20 "w celu ratowania światowej gospodarki", powiedział też, że USA powinny przestać "zachęcać do wojny" w Ukrainie.

Wcześniej Lula da Silva zaproponował Ukrainie oddanie Rosji Krymu, by w ten sposób doprowadzić do zakończenia wojny. MSZ w Kijowie odpowiedziało, że Ukraina nie handluje swoimi terytoriami i nie widzi powodu, by oddawać choćby centymetr ukraińskiej ziemi.