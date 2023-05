Kolejne skandaliczne słowa szefa rosyjskiego MSZ cytuje agencja Reutera. Siergiej Ławrow stwierdził, że Zachód "bezpośrednio wspiera ludobójstwo" w Ukrainie poprzez "popieranie planu pokojowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Plan ten - zdaniem Ławrowa - "zniszczy wszystko, co rosyjskie na wschodniej Ukrainie i Krymie".

Przemawiając we wtorek podczas podróży do Afryki Ławrow, nie przedstawił dowodów, które poparłyby jego twierdzenia. Jak przypomina Reuters, Rosja od dawna oskarża Zachód o ignorowanie tego, co nazywa "ukraińskimi prześladowaniami osób mówiących po rosyjsku".

Rosja oskarżona o ludobójstwo

Tymczasem to Rosja została na forum NATO oskarżona o ludobójstwo. 22 maja Zgromadzenie Parlamentarne państw NATO przyjęło deklarację uznającą zbrodnie Rosji przeciwko Ukrainie za ludobójstwo. Przewodniczący delegacji Rady Najwyższej Ukrainy w ZP NATO dodał, że organizacja oskarżyła także rząd Federacji Rosyjskiej o stosowanie rasizmu wobec własnych obywateli.

W związku z rosyjską inwazją także władze Ukrainy oskarżają Rosję o ludobójstwo. 27 maja prezydent Wołodymyr Zełenski alarmował o sytuacji w Donbasie. - Obecna ofensywa okupantów w Donbasie może przekształcić ten region w obszar bezludny. (...) Rosja dokonuje w Donbasie deportacji i zabójstw ludności cywilnej na masową skalę. Wszystko to świadczy o ewidentnej polityce ludobójstwa prowadzonej przez Rosję - powiedział.

Nakaz aresztowania Władimira Putina

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, oskarżając go o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w Ukrainie.

Sędziowie uznali Putina za winnego zbrodni wojennych polegających na bezprawnej deportacji ludności - w tym dzieci - oraz bezprawnym przesiedleniu ludności - w tym dzieci - z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji.