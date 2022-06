Siergiej Ławrow: Bezprecedensowa decyzja Bułgarii, Macedonii Północnej i Czarnogóry

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

- To bezprecedensowa decyzja - ocenił rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, komentując krok Bułgarii, Macedonii Północnej i Czarnogóry. Kraje te nie zgodziły się, by samolot Ławrowa korzystał z ich przestrzeni powietrznej w drodze do Serbii. Szef rosyjskiej dyplomacji dodał, że do tej pory nie otrzymał żadnego wyjaśnienia w tej sprawie - informuje Reuters.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow / PAP/EPA/RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY HANDOUT / PAP