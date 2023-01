Siergiej Ławrow powiedział, że Ukraina odrzuca propozycje rozpoczęcia rozmów pokojowych, a im dłużej to będzie trwało, tym trudniej będzie rozwiązać konflikt - informuje agencja Reutera.

Szef MSZ stwierdził, że Rosja wielokrotnie powtarzała, że jest otwarta na rozmowy, natomiast Ukraina i Stany Zjednoczone twierdzą, że nie widzą żadnych oznak ze strony Moskwy i podejrzewają, że ta próbuje kupić czas na przegrupowanie wojsk.

- Kiedy mówimy o tym, co się tam dzieje na Ukrainie, mówimy o tym, że nie jest to wojna hybrydowa, ale niemalże prawdziwa, którą Zachód od dawna przygotowywał przeciwko Rosji, dążąc do zniszczenia wszystkiego, co rosyjskie - stwierdził.