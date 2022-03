"Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,114 mln osób. Wczoraj tj.21.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 33,8 tys. podróżnych - to spadek o 16 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (40,1 tys.). Dzisiaj do godz. 07:00 rano 5,7 tys. - spadek o 17 proc." - przekazała w poniedziałek na Twitterze Straż Graniczna.

Jak dodano, od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 264 tys. osób.

Część uchodźców wojennych wraca na Ukrainę

Duża część Ukraińców wraca do swojego kraju. Najczęściej są to młodzi mężczyźni, którzy chcą pomóc w obronie swojego kraju. Zdarza się jednak, że na Ukrainę wracają także kobiety.

- W autobusie do Lwowa wiozłem ostatnio 15 osób. Wśród nich było sześciu dużych chłopaków, którzy zmierzali do Charkowa, by walczyć. Reszta to były kobiety wracające na Ukrainę po swoje dzieci - mówił ukraiński kierowca Bogdan, który regularnie wyjeżdża z dworca autobusowego w Lublinie do Lwowa.

