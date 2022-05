Setki ofiar i zniszczeń. "Mariupol jest miastem duchów"

Oprac.: Łukasz Aftański Ukraina - Rosja

Co najmniej 22 tys. osób zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy, najeźdźcy cofnęli to miejsce do czasów średniowiecza - poinformował w nocy z wtorku na środę doradca mera miasta Petro Andriuszczenko w rozmowie ze stacją CNN.

Zdjęcie Zniszczony Mariupol / V Ictor/Xinhua News / East News