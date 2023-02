Seria szybkich "uścisków dłoni". Tak wyglądała kolejka do prezydenta USA

Joe Biden w Polsce. Krótkie "spotkanie" z liderami opozycji

Według ustaleń naszych dziennikarzy inaczej wyglądało spotkanie amerykańskiego przywódcy z liderami opozycji. Polscy politycy kolejno podchodzili do Bidena i wymieniali z nim kilka zdań. Najdłużej - na kilkadziesiąt sekund - przy Bidenie zatrzymał się Trzaskowski, który inicjował rozmowę z przywódcą USA.

Polityk zamieścił też w sieci wpis po swojej rozmowie z amerykańskim prezydentem. "Spotkanie z prezydentem Joe Bidenem po jego przemówieniu w Warszawie. To ważne, że raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji. Great to have you in Warsaw again, Mr. President!" - napisał Trzaskowski.

"Podziękowałem prezydentowi Joe Bidenowi za wielką odwagę i potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa, a także za uznanie zasług całego polskiego społeczeństwa przy przyjęciu ukraińskich uchodźców. Warszawa jest solidarna" - dodał prezydent Warszawy.