Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w miejscach, w których doszło do wybuchów, pracują służby.

- Alarm lotniczy trwa. Zostańcie w schronach - mówił Kliczko, cytowany przez agencję Unian.

Kliczko doprecyzował też, że eksplozje miały miejsce w rejonie Szewczenkowskim - w centrum stolicy.

Po godzinie 7 Witalij Kliczko poinformował o dwóch kolejnych wybuchach, do których doszło w centrum Kijowa.

"Zostańcie w schronach" - zaapelował ponownie.

Telegram

"Takie działania są jak agonia"

Szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oświadczył, że Kijów został zaatakowany przez drony kamikadze.

Reklama

- Rosjanie myślą, że to im pomoże, ale takie działania są jak agonia. Potrzebujemy więcej systemów obrony powietrznej i to tak szybko, jak to możliwe. Nie mamy czasu na powolne działanie. Więcej broni do obrony nieba i zniszczenia wroga - mówił.

Obecnie nie ma informacji o liczbie ofiar i rannych.

Kijów pod rosyjskim ostrzałem

W ubiegłym tygodniu Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, do wybuchów doszło również w Kijowie, gdzie zginęło sześć osób.

"W wyniku ostrzału sześć osób zginęło, 51 zostało rannych" - informowała wówczas strona ukraińska.

Rosyjskie rakiety trafiały w budynki mieszkalne, infrastrukturę krytyczną, instytucje społeczne i placówki służby zdrowia.