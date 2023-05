Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze tracą siły

Maleje nie tylko wyposażenie rosyjskich żołnierzy, ale i ich motywacja. Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk, przekazał w piątek, że w Bachmucie, gdzie nadal dochodzi do najkrwawszych starć, pojawiają się oznaki, że okupanci są wyczerpani. Jak podaje "Army Inform", powołując się na słowa Czerewatego, ubiegłej doby w mieście doszło do 40 starć, zginęło 190 żołnierzy, 244 zostało rannych, a 15 oddało się do niewoli.

Straty, jakie ponoszą Rosjanie na polu walki pokazują, że działania sił ukraińskich są skuteczne. - wróg jest wyczerpany i krwawi. Grupa Wagnera nie dotrzymała żadnych terminów, Bachmut nie został zdobyty - podkreślił Serhij Czerewaty.

Zaznaczył również, że Rosjanom nie pomaga fakt, że w niektórych miejscach rozbite oddziały wagnerowców są zastępowane przez "jednostki regularnych oddziałów armii rosyjskiej, zmotoryzowane jednostki strzeleckie i powietrzne". W znacznej mierze są one zasilane zmobilizowanymi żołnierzami.