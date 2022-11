Senatorowie apelują do Joe Bidena: Przekażmy Ukrainie potężne drony

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Grupa senatorów z obu amerykańskich partii zaapelowała do prezydenta USA Joe Bidena o przekazanie Ukrainie zaawansowanych dronów szturmowych MQ-1C Gray Eagle - poinformował "The Wall Street Journal" ("WSJ"). Deputowani podkreślają, że te bezzałogowe statki powietrzne zapewnią "znaczącą długoterminową przewagę" i przyczynią się do "zmiany strategicznego kursu wojny na korzyść Ukrainy". Wcześniej administracja Joe Bidena zrezygnowała z przekazania dronów, by uniknąć eskalacji.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / MANDEL NGAN/AFP / East News