Senator USA apeluje o zabicie Putina. "Jedyny sposób"

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Amerykański senator Partii Republikańskiej zaapelował do Rosjan o zabicie prezydenta Rosji. "Czy jest w Rosji Brutus? Czy jest w rosyjskim wojsku bardziej skuteczny pułkownik Stauffenberg? Jedyny sposób, w jaki to się skończy, to jeśli ktoś w Rosji zdejmie tego gościa" - napisał na Twitterze Lindsey Graham.

Zdjęcie Władimir Putin podczas orędzia do narodu / Bai Xueqi/Xinhua News / East News