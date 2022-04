Przyjęta w środę ustawa Lend Lease da prezydentowi USA Joe Bidenowi większe możliwości skutecznego zaopatrywania Ukrainy w broń i inne materiały niezbędne do odparcia rosyjskiej inwazji - pisze w czwartek portal Politico.

Ustawa pomogła pokonać Hitlera. Ma pomóc walczyć z Putinem

Według Politico akt prawny, który kiedyś pomógł pokonać Hitlera, dziś ma pomóc w walce z Putinem.

Senat był w sprawie reaktywowania ustawy z czasów II wojny światowej jednogłośny.

Zdaniem Politico jest to kolejny znak, że dla USA i ich sojuszników w Europie inwazja Rosji na Ukrainę to "zagrożenie dla istnienia porządku liberalnego".

Reklama

Portal pisze, że oznacza to także, iż świat zachodni wierzy, że Ukraina może wygrać wojnę z najeźdźcami rosyjskimi.

Przypomniano, że niedawno kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził prawie 14 miliardów dolarów pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy. Z kolei we wtorek Departament Stanu USA ogłosił, że przekaże dodatkowe 100 mln dolarów na sfinansowanie ręcznych przeciwpancernych kierowanych pocisków Javelin dla Kijowa.

W sumie od początku inwazji pomoc USA dla Ukrainy wyniosła 1,7 mld dolarów, podsumowuje portal.

Demokratyczny senator: "Putin odpowiada za ludobójstwo"

W krótkim przemówieniu wygłoszonym w senacie w środę wieczorem sesenator Chuck Schumer nazwał masakry w Ukrainie "czystym złem", dodając, że wojska rosyjskie dokonują na Ukrainie "ludobójstwa". - Kiedy mordowani są niewinni cywile z powodu tego, kim są, niezależnie od tego, czy jest to ich religia, rasa, czy narodowość, jest to ludobójstwo, a Putin za to odpowiada - mówił Schumer.

Reaktywowana ustawa Lend-Lease Act pozwala na przekazanie przez USA broni innym krajom "praktycznie w prezencie" - pisze Politico, wyjaśniając, że kraje, do których trafia wsparcie mogą dokonać spłaty w późniejszym terminie. Może ona jednak także nigdy nie nastąpić, tak jak miało to miejsce w przypadku Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej.

Ukraińskie wojsko użyło przeciwko Rosjanom ich własnej broni termobarycznej

- W miarę rozwoju wojny w Ukrainie dostarczenie pomocy wojskowej tak szybko, jak to możliwe, ma kluczowe znaczenie dla zdolności Kijowa do obrony przed niesprowokowanymi atakami Putina - powiedziała podczas debaty demokratyczna senator Jeanne Shaheen z New Hampshire, która lobbowała za ustawą. - Kreml dokonuje straszliwych ataków w całym kraju na infrastrukturę cywilną i celuje w niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci - przypomniała.

W czwartek Senat USA ma przyjąć odrębne przepisy, które zdaniem republikańskiego senatora Johna Cornyna z Teksasu mają stanowić dodatkową "dźwignię" dla ustawy Lend-Lease Act.

Lend-lease act to federalna ustawa przyjęta 11 marca 1941 roku, która zezwalała prezydentowi USA "sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, pożyczać i w jakikolwiek inny sposób udostępniać innym rządom dowolne produkty ze sfery obronności". Przepisy te pozwoliły na szybkie skierowanie pomocy militarnej dla aliantów, m.in. Wielkiej Brytanii, ale także m.in. ZSRR.

Ukraina chce broni od NATO

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba powiedział w czwartek w Brukseli, ze Ukraina nadal będzie domagać się zwiększenia dostaw broni. Wezwał kraje NATO do wysłania większej liczby samolotów, systemów obrony przeciwlotniczej, pocisków i pojazdów wojskowych do Ukrainy.

- Mój program jest bardzo prosty. Są na nim tylko trzy kwestie. To broń, broń i broń - powiedział Kułeba w Kwaterze Głównej Sojuszu.

- Podczas spotkania z ministrami spraw zagranicznych NATO zajmiemy się potrzebą zwiększenia liczby systemów obrony powietrznej, broni przeciwpancernej, lżejszej, ale też cięższej broni oraz wielu innych rodzajów wsparcia dla Ukrainy - przekazał z kolei w czwartek na konferencji prasowej szef NATO Jens Stoltenberg.

Wojna Rosja-Ukraina

W czwartek mija 43. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 24 lutego wojska Władimira Putina wkroczyły do niepodległej Ukrainy, oznajmiając potrzebę przeprowadzenia "specjalnej operacji wojskowej" na rzekomo okupowanych przez Ukrainę terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.

Od tego czasu wojska rosyjskie pojawiły się na całym pasie wschodnim i południowo-wschodnim kraju, a także na północy Ukrainy, gdzie leży stolica kraju - Kijów.

Rosyjskie wojska nie poprzestały na atakowaniu wspomnianych regionów. Ostrzał prowadzony był również na zachodnim terytorium kraju. Tu najczęściej ofiarą ataków pada ludność Lwowa. Doszło również do ostrzelania poligonu w Jaworowie (obwód lwowski), niedaleko granicy z Polską.