- Bardzo byśmy chcieli, żeby do tego doszło, ale by to osiągnąć, muszą być pewne czynniki - podkreślił Daniłow, komentując słowa brytyjskiego premiera Borisa Johnsona.

Wysokiej jakości uzbrojenie i inne możliwości wsparcia Ukrainy

Szef brytyjskiego rządu, odpowiadając na pytanie o plany ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zakładające zwycięstwo do końca roku, ocenił, że ukraińskie władze mają realistyczny plan, który może zmienić przebieg pełnowymiarowej wojny i o którym poinformowały partnerów.

Sekretarz RBNiO podkreślił, że będzie to możliwe, jeśli ukraińskie siły zbrojne otrzymają wystarczającą ilość wysokiej jakości uzbrojenia i jeśli będą uruchomione inne możliwości wsparcia kraju.

Ołeksij Daniłow: Ukraina i tak będzie kontynuować walkę o niepodległość

- Jeżeli do tego nie dojdzie, to Ukraina i tak będzie kontynuować walkę o niepodległość — zapewnił Daniłow. Zaznaczył też, że dla Ukrainy wygraną nie będzie powrót do granic sprzed 24 lutego, lecz z 1991 r.