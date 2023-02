Scholz wobec wojny w Ukrainie. Bierność, fatalna komunikacja, niekompetentna minister. I pytanie - co dalej?

Tomasz Lejman Ukraina - Rosja

Dla wielu w Niemczech i na arenie międzynarodowej postawa kanclerza Olafa Scholza wobec Ukrainy jest rozczarowaniem. Ostatni rok to była polityka bierności i braku własnych inicjatyw, które mogły przyczynić się do wzmocnienia pozycji jego kraju na świecie. Tymczasem niemiecki kanclerz, co potwierdziła tutejsza prasa w swoich komentarzach po wizycie Bidena w Kijowie i Warszawie, przyczynił się do tego, że punkt ciężkości amerykańskiej polityki w Europie przesunął się na wschód - pisze Tomasz Lejman, korespondent Interii w Niemczech.

Zdjęcie Olaf Scholz / AFP