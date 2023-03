Scholz o gwarancjach dla Ukrainy. Warunkiem wygrana wojna

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział w czwartek, że Niemcy i ich sojusznicy rozmawiają z Kijowem na temat przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. Ma to być przygotowanie do trwałego pokoju dla Ukrainy.



- Rozmawiamy z Kijowem i innymi partnerami na temat przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - mówił Scholz. Kanclerz powiedział jednak w Bundestagu, że takie gwarancje bezpieczeństwa są brane pod uwagę tylko jeżeli Ukraina skutecznie obroni się w czasie trwającej wojny.



Kanclerz zaapelował też do Rosji o wycofanie się z Ukrainy. W przemówieniu do niemieckiego parlamentu Scholz zaapelował również do Pekinu, aby nie zaopatrywał Rosji w broń, która mogłaby posłużyć do wojny przeciwko Ukrainie. Odniósł się w ten sposób do ostrzeżeń płynących z USA, że Chiny mogą zdecydować się na taką pomoc dla Kremla.

Scholz apeluje do Pekinu: Użyjcie swojego wpływu na Moskwę

- Moja wiadomość dla Pekinu jest jasna: Użyjcie swojego wpływu na Moskwę, by naciskać na wycofanie rosyjskich wojsk - mówił Scholz. - I nie dostarczajcie broni rosyjskiemu agresorowi - dodał niemiecki polityk.

Media: Unia Europejska znacznie zwiększy produkcję amunicji dla Ukrainy



Scholz wyraził także rozczarowanie, że Chiny nie potępiły inwazji na spotkaniu ministrów finansów grupy G20. Kanclerz przychylnie wypowiadał się jednak na temat 12-punktowego chińskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Jak mówił, "można oczekiwać", że Pekin przedyskutuje ten plan z zainteresowanymi stronami, czyli z Rosją i Ukrainą.

Scholz wyraził także zadowolenie z uwzględnienia w nim m.in. punktu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa elektrowniom atomowym w Ukrainie.



Niemiecki polityk dodał także, że w najbliższym czasie Niemcy przeszkolą kolejny tysiąc żołnierzy ukraińskich, których umiejętności zostaną potem wykorzystane na froncie. Najprawdopodobniej będą wśród nich załogi czołgów Leopard 2.