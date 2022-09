Kanclerz stwierdził, że Niemcy wspierają Ukrainę bardzo wszechstronnie i wspólnie z sojusznikami. - Dostarczyliśmy również bardzo skuteczną broń, która robi różnicę w obecnej walce - powiedział Scholz, który wystąpił w Berlinie na wspólnej konferencji prasowej z szefem rządu Izraela Jairem Lapidem.

Olaf Scholz o broni przekazanej Ukrainie. Wymienił m.in. haubice i wyrzutnie rakietowe

Scholz wymienił samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard, samobieżne haubice 2000, wiele wyrzutni rakietowych oraz system obrony powietrznej Iris-T - relacjonuje agencja dpa.

Sukcesy Ukrainy w odpieraniu rosyjskich oddziałów inwazyjnych sprawiły, że w Niemczech znów nasiliły się głosy wzywające do dostarczania większej ilości broni atakowanemu krajowi. - Niemcy muszą natychmiast odegrać swoją rolę w sukcesie Ukrainy i dostarczyć pojazdy opancerzone, w tym bojowe wozy piechoty Marder i czołgi podstawowe Leopard 2 - powiedziała w niedzielę agencji dpa należąca do tworzącej koalicję rządzącą FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Deputowana przewodniczy w Bundestagu komisji obrony.

Ambasador USA w Niemczech: Moje oczekiwania wobec Niemiec są jeszcze większe

Także ambasador USA w Niemczech Amy Gutmann wezwała rząd niemiecki do większego wsparcia dla walki obronnej Ukrainy z Rosją. Niemcy zdaniem Gutmann już wnoszą duży wkład i, jak powiedziała w telewizji ZDF, z zadowoleniem i podziwem przyjmuje to, co robią dla Ukrainy. - Mimo to moje oczekiwania wobec Niemiec są jeszcze większe.

Ambasador zakłada, że "będą odgrywać większą rolę przywódczą" i "będą ją wypełniać". Jak zauważyła Gutmann, kanclerz Scholz przyznał, że "będzie po stronie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne". Trzeba zrobić wszystko, aby "Ukraina wygrała". "Odwaga i determinacja" Ukraińców w walce jest "tak imponująca" - mówiła Gutmann w ZDF.