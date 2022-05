Żołnierz kontraktowy, który walczy w obwodzie zaporoskim skarży się przez telefon swojemu koledze: "Gdybyśmy mieli takie drony, jak ich Bayraktary, rzecz wyglądałaby zupełnie inaczej. Ptaszki polatały, dane lokalizacyjne podały, a oni potem w nas jak nie p...".

Rosyjski żołnierz: Jednemu naszemu chrzestna przysłała drona

Żołnierz śmieje się też z "wielkości" Rosji, bo zwykłe drony przysyłane są rosyjskim żołnierzom przez sponsorów. "Rolnicy dla nas zbierają pieniądze, dzieci w szkołach zbierają, żebyśmy zwykłe drony mogli kupić. Jednemu naszemu chrzestna przysłała drona" - mówi.

Rosjanie również z trwogą śledzą wiadomości dotyczące dostaw broni z Zachodu dla Sił Zbrojnych Ukrainy. "Chłopaki czytali w wiadomościach, że Polacy dostarczyli im czy to 2000 czy 200 czołgów. (...) No, to już w ogóle będzie...".

SBU podsumowała wpis stwierdzeniem: "Zapewne nie czytali jeszcze o dostawach haubic i ustawie Lend-Lease. Przed nimi jeszcze wiele odkryć. Nie tylko w wiadomościach, ale i na polu walki".

Wojna. Ukraińcy zapowiadają lipcową kontrofensywę

- W połowie lipca ukraińskie siły będą gotowe do przeprowadzenia szerokiej kontrofensywy przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Ten termin jest uwarunkowany napływającymi na Ukrainę dostawami ciężkiego uzbrojenia od zachodnich partnerów - zadeklarował w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

- Amerykańska ustawa "Lend-Lease" to tylko jedno ze źródeł pomocy wojskowej. Niemcy po raz kolejny oświadczyli, że ukraińscy żołnierze już uczą się obsługi haubic Panzerhaubitze 2000. To bardzo dobra broń, wysokiej jakości. A jeśli wojskowi już ćwiczą, to niebawem ta broń trafi na Ukrainę. Z kolei Amerykanie poinformowali, że 89 spośród ich 90 haubic jest już używanych na polu walki. Po cichu wszystko posuwa się naprzód - relacjonował Arestowycz w rozmowie z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejginem.

Prezydent USA podpisał 9 maja ustawę ożywiającą "Lend-Lease", program z czasów drugiej wojny światowej, który pomógł pokonać Niemcy Hitlera, umożliwiając Waszyngtonowi szybsze wypożyczanie lub dzierżawienie sprzętu wojskowego sojusznikom USA.