SBU: FSB uczy, "jak chwalić Putina". Opracowują "przekazy dnia"

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

"Jednym z głównych zaleceń FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa - przyp. red.) jest chwalenie Putina" - do takich informacji dotarła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Według ukraińskich służb analitycy rosyjskiego urzędu opracowują specjalne instrukcje, które trafiają do wielu osób publicznych, nie tylko do polityków i urzędników.

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin / AP/Associated Press / East News