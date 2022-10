Satelitarne zdjęcia mostu Krymskiego. Pokazały nie tylko zniszczenia

Harald Kittel Ukraina - Rosja

Analityk amerykańskiego think tanku American Enterprise Institute przyjrzał się satelitarnym zdjęciom firmy Maxar Technologies, które przedstawiają naprawy prowadzone przez Rosjan na zniszczonym moście Krymskim. Brady Africk dostrzegł obok przeprawy rosyjski prom z wojskowym transportem. Jego zdaniem ta sama jednostka w sierpniu cumowała w Mariupolu. Ukraiński mer miasta twierdził wtedy, że pusty statek przypłynął, by odebrać niezidentyfikowany ładunek i przewieźć do portu Jejsk na Morzu Azowskim w rosyjskim Kraju Krasnodarskim.

Zdjęcie Zdjęcia Maxar Technologies z satelity WorldView-1 przedstawiają prace remontowe prowadzone przez Rosjan na zniszczonym przez wybuch moście Krymskim / MAXAR TECHNOLOGIES /