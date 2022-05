Samorząd Ciechanowa kupił i dostarczył sprzęt. Do Ukrainy trafiły drony i noktowizory

Ukraina - Rosja

Samorząd Ciechanowa (Mazowieckie) kupił i dostarczył na Ukrainę pięć dronów i 11 noktowizorów. Sprzęt trafił do partnerskiego miasta Chmielnicki, gdzie otrzymają go żołnierze i obrona terytorialna. Akcję pomocy wsparli darczyńcy z całej Polski. To kolejny transport pomocy humanitarnej, zorganizowany przez Ciechanów. Do tej pory do Chmielnickiego wysłano już żywność, profesjonalne krótkofalówki, agregaty prądotwórcze, a także ambulans.

Zdjęcie Samorząd Ciechanowa przekazał na Ukrainę drony i noktowizory / Urząd Miasta Ciechanowa / materiały prasowe