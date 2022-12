- Zamiast tego raz jeszcze muszę wam zanieść błagania dzieci, osób starszych, ojców i matek, młodzieży tej umęczonej ziemi, która tak bardzo cierpi - dodał papież.

W pewnym momencie podczas modlitwy, gdy Franciszek wspominał o Ukraińcach, na chwilę załamał mu się głos. Papież przerwał modlitwę na około pół minuty, następnie kontynuował ją drżącym głosem. Zgromadzeni na miejscu wierni zaczęli klaskać - podaje Reuters.

Papież Franciszek o wojnie w Ukrainie

Franciszek w środę porównał wojnę w Ukrainie do nazistowskiej operacji, w której zginęło około dwóch milionów ludzi, głównie Żydów, w pierwszych latach drugiej wojny światowej - przypomina Reuters.

Z kolei w opublikowanym w poniedziałek wstępie do książki "Encyklika o pokoju w Ukrainie" papież napisał: "Potworności wojny, każdej wojny, obrażają najświętsze imię Boga. A obrażają go tym bardziej, gdy jego imię jest używane, by usprawiedliwić tę niewysłowioną rzeź".



Franciszek podkreślił też, że w czasie wojny pokonani są także ci, którzy nie biorą w niej udziału i którzy "w podłej obojętności patrzą na tę grozę nie podejmując starań, by zaprowadzić pokój".

"My wszyscy, w każdej naszej roli, mamy obowiązek być ludźmi pokoju. Nikt nie jest z tego wykluczony! Nikt nie ma prawa patrzeć z innej strony" - dodał.