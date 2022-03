Zapytany o przyczyny, dla których Viktor Orban nie wybiera się do Ukrainy, jego rzecznik Bertalan Havasi cytowany przez portal Telex odparł:

- Premier wie o tej wizycie, ale nie pojedzie teraz do Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Wizyta Morawieckiego, Kaczyńskiego, Fiali, Janszy

We wtorek Kancelaria Premiera poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą udają się tego dnia do Kijowa, gdzie spotkają z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Przedstawią tam pakiet konkretnego wsparcia dla Ukrainy.

Reklama

Co się dzieje teraz w Ukrainie? Śledź naszą relację na żywo!

Wizyta przygotowywana od wielu dni

Jak dowiedziała się Interia, wizyta miała być przygotowywana od wielu dni w porozumieniu ze stroną ukraińską, Unią Europejską i Amerykanami. Politycy udali się do stolicy Ukrainy pociągiem.

O wizycie delegacji poinformowana jest społeczność międzynarodowa za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Szef KPRM Michał Dworczyk stwierdził, że pytanie o udział w delegacji do Kijowa to pytanie o indywidulany udział każdego z przywódców europejskich. - To nie jest tak, że wyjazd był utrzymywany w tajemnicy. Nie wszyscy się zdecydowali wziąć w nim udział - zdradził w rozmowie z dziennikarzami.