Rzecznik Pentagonu: Rosyjskie wojska są w zaawansowanej fazie gotowości

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

- Wszystko wskazuje na to, że Putin chce zaatakować Ukrainę - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by rosyjscy żołnierze mieli zawracać. - Widzimy wręcz przeciwne ruchu - przekazał. Potwierdził też, że w tym tygodniu USA wyślą 800 żołnierzy z Włoch do państw bałtyckich wraz z 20 śmigłowcami AH-64 Apache. Dodał, że 12 takich samych śmigłowców zostanie przemieszczonych do Polski z Grecji.

Zdjęcie Rzecznik Pentagonu John Kirby / PRESS ASSOCIATION / East News