Rzecznik Kremla o wyciekach z Nord Stream: Prawda zaskoczy

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zabrał głos w sprawie wycieków z gazociągów Nord Stream. Poinformował, że Rosja pracuje nad dopuszczeniem swoich eksportów do śledztwa w sprawie ewentualnych zamachów jednak "wpada na mur niechęci do jakichkolwiek interakcji i do wspólnego dojścia do sedna prawdy".

Zdjęcie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował ataki na gazociągi Nord Stream / SPUTNIK/Reuters/Forum / Agencja FORUM