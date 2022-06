Rzeczniczka SG: To skandal, że lekarka zostawiła chore dziecko

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

To skandal, że lekarka informuje w mediach społecznościowych, że zostawiła w lesie chore dziecko bez rodziców - powiedziała rzeczniczka SG por. Anna Michalska odnosząc się do wpisu lekarki z Grupy Granica. W swoim wpisie lekarka podkreślała, że nie próbowała zabierać dziecka, bo prawdopodobnie miała do czynienia z handlarzami żywym towarem. "W innym kraju, w innym świecie, powiadomiłabym odpowiednie służby. Ale na Podlasiu służby wyrzucają nawet niepełnosprawne dzieci" - dodała.

Zdjęcie Rzeczniczka SG Anna Michalska / Piotr Molecki / East News