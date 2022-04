​Rzeczniczka rosyjskiego MSZ: Barszcz przykładem ukraińskiego nazizmu

W bełkotliwej wypowiedzi Maria Zacharowa zarzuciła Ukrainie, że tak jak naziści palili książki tak Ukraińcy "zakazywali książek kucharskich", nie chcąc podzielić się przepisem na barszcz.

- Chcieli, by barszcz należał do tylko do nich, do jednego narodu. To jest tam powszechne. Nie pozwalali, by w jakimkolwiek regionie, jakimkolwiek mieście gospodynie przyrządzały go po swojemu. Nie byli zdolni do kompromisu. I właśnie o tym mówimy - ksenofobii, nazizmie, wszelkiego rodzaju ekstremizmach - oznajmiła Zacharowa.

W ten sposób rzeczniczka rosyjskiego MSZ uzasadniała rosyjską agresję na Ukrainę. Kremlowska propaganda przekonuje, że "wyzwala" Ukrainę od nazizmu.

Martynow: Zacharowa absolutnie pijana

Redaktor naczelny "Nowaja gazieta" Kirył Martynow ocenił, że rzeczniczka rosyjskiego MSZ w czasie tego wystąpienia była "najwyraźniej absolutnie pijana".

Wystąpienie szybko stało się hitem internetu ze względu zarówno na jego treść, jak i formę.

Dodajmy, że 46-letnia Maria Zacharowa swoją funkcję pełni od 2015 roku. "Zasłynęła" m.in. antypolskimi i antysemickimi wypowiedziami.