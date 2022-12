Rzadko spotykany rosyjski samolot zauważony na Białorusi

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

W bazie lotniczej w pobliżu Mińska wylądował rzadko spotykany rosyjski samolot walki elektronicznej i wczesnego ostrzegania. Może on współpracować z myśliwcami przez wskazywanie im danych do atakowania celów. Używany jest też do wykrywania nisko lecących celów. Na Białorusi samolot był ostatnio w lutym, gdy Władimir Putin zdecydował się na rozpoczęcie wojny.

Zdjęcie Samolot A-50 między innymi wskazuje cele do ataku dla myśliwców / Boevaya mashina / Wikimedia