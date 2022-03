Rumunia: Wśród uchodźców z Ukrainy jest zwyciężczyni Eurowizji Dżamała

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Ukraińska piosenkarka Susana Dżamaładinowa, występująca pod pseudonimem Dżamała, znajduje się wśród licznie napływających do Rumunii uciekinierów wojennych - podało we wtorek bukaresztańskie radio PRO FM przypominając, że artystka to zwyciężczyni festiwalu piosenki Eurowizja z 2016 roku.

Zdjęcie Dżamała / ANADOLU AGENCY / Getty Images