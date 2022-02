- W obecnych niełatwych warunkach pełnienie funkcji przewodniczącego OBWE ma ogromne znaczenie. Pan minister Rau prezentował priorytety polskiego przewodnictwa - powiedział Siergiej Ławrow. - Jestem pewien, że to przewodnictwo powinno sprzyjać osiągnieciu konsensusu - dodał.

Szef MSZ Rosji nawiązał także do napięć wokół Ukrainy. - Nie jest tak, że każde państwo ma prawo do wyboru sojuszników. Chodzi o to, że nie można tego robić kosztem bezpieczeństwa innych - podkreślił.



Ławrow zadeklarował również gotowość współpracy Rosji w ramach OBWE, m.in. w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych.

Rau: Bezpieczeństwo europejskie w głębokim kryzysie

Następnie głos zabrał Zbigniew Rau. - Kluczowym tematem był stan bezpieczeństwa europejskiego, który znajduje się w głębokim kryzysie - mówił polski minister, dziękując za dzisiejsze spotkanie swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi.

- Zaproponowaliśmy inicjatywę nowego dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego w ramach OBWE. Celem jest redukcja ryzyka konfrontacji. Liczymy na zaangażowanie Rosji w ten projekt - powiedział szef MSZ Polski.





Polska prezydencja w OBWE. Rau o napiętej sytuacji

Zbigniew Rau udał się do Moskwy w związku z przejęciem prezydencji Polski w OBWE. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem, Rau zwrócił uwagę, że wizycie towarzyszy napięta sytuacja międzynarodowa.



- Nasze spotkanie rzeczywiście jest szczególnie ważne. Mamy przed sobą rozmowy o wielu sprawach z agendy OBWE. Polska w roli przewodniczącego organizacji sformułowała propozycje wznowienia dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego - oświadczył Rau.



Napięcia na linii Rosja-Ukraina. Czy dojdzie do inwazji?

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje realne ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju.

Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury "od granic Rosji".



Szef MON Ukrainy oświadczył we wtorek, że nie ma podstaw do wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie. Podkreślił też, że nie wierzy w scenariusz zakładający rosyjski atak na Kijów.