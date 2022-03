Szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu powiedział w środę w Moskwie, że Turcja jest gotowa być gospodarzem rozmów pokojowych między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - podaje na Twitterze portal Nexta.

Wojna w Ukrainie. Turcja chce być gospodarzem rozmów Putin-Zełenski

Cavusoglu spotkał się w Rosji z ministrem spraw zagranicznych tego kraju Siergiejem Ławrowem. Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem rosyjskiej dyplomacji wezwał do przerwania "przelewu krwi i łez" na Ukrainie, zaapelował też o zawieszenie broni w oblężonym Mairupolu, aby umożliwić ewakuację ludności cywilnej, w tym przebywających tam obywateli Turcji.

Reklama

"Naszym priorytetem jest jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie. Mamy nadzieję, że pokój i stabilność znów zapanują w naszym regionie" - napisął na Twitterze szef MSZ Turcji po wizycie w Rosji.

Agencja Reutera przypomina, że Turcja zaproponowała, że odegra rolę mediatora między stronami konfliktu. W czwartek Cavusoglu uda się na Ukrainę.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Wojna Rosja-Ukraina. Andrzej Duda na rozmowach w Turcji

Z kolei w środę w Turcji z wizytą dyplomatyczną przebywał prezydent Polski Andrzej Duda. W progamie głowy państwa znalazło się m.in. spotkanie z Recepem Erdoganem.

Wizyta prezydenta Dudy w tureckiej stolicy ma charakter roboczy. Po spotkaniu w cztery oczy prezydentów Dudy i Erdogana odbyła się konferencja prasowa. - Turcja chce pokoju w naszym regionie świata. Turcja ma tu charakter szczególnie strategiczny. Dziękuję panu prezydentowi za tę rolę, jaką pełni w tej wojnie - mówił Duda.

- Wielkim naszym zadaniem jest, by ta wojna między Rosją a Ukrainą zakończyła się jak najszybciej. Rozmawialiśmy także o pomocy humanitarnej dla uchodźców, którzy przybywają do Polski. Dla mojego kraju to olbrzymie wyzwanie. Jeżeli nie otrzymamy wsparcia międzynarodowego, znajdziemy się w trudnej sytuacji - zaznaczył polski prezydent.

Przy okazji konfenrecji Andrzej Duda podziękował polskim obywatelom za pomoc, jaką niosą uchodźcom z Ukrainy. - Pragnę też zaapelować do organizacji międzynarodowych o włączenie się w tej działania - mówił.

Przed wylotem prezydencki minister Jakub Kumoch mówił dziennikarzom, że Turcja jest jednym z kluczowych sojuszników w regionie, zwłaszcza w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę i możliwości rozszerzenia działań rosyjskich na region.

- Dzieje się to w momencie, kiedy wyjaśnia się wiele spraw w sąsiedztwie Turcji. Szczególnie cieszy proces pojednania z Armenią, dzięki któremu Rosjanie tracą jeden z największych lewarów wpływu na Zakaukaziu - dodał.