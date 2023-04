Rozmowa na linii Wołodymyr Zełenski - Xi Jinping nie pozostała bez odpowiedzi władz Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczył w czwartek, że "z zadowoleniem przyjmuje wszystko, co może przybliżyć zakończenie konfliktu w Ukrainie" - donosi agencja Reutera.

Rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Xi Jinpingiem. Kreml reaguje

Dodał jednak, że Rosja nadal musi osiągnąć wyznaczone cele w wojnie, którą od jej rozpoczęcia niezmiennie nazywają "specjalną operacją wojskową". Pieskow zaznaczył, że Moskwa zna szczegóły rozmowy pomiędzy przywódcami Ukrainy i Chin, a ich stanowiska w sprawie trwającego konfliktu są dobrze znane.

Reklama

- Co do tego, że się porozumieli - to jest suwerenna sprawa każdego z tych krajów i kwestia ich dwustronnego dialogu - podkreślił rzecznik Kremla. Reuters donosi, że Dmitrij Pieskow został zapytany również o to, czy podczas niedawnej wizyty Xi w Rosji rozmawiano o "przywróceniu Ukrainy do granic z 1991 roku", jednak ten zaprzeczył, żeby dyskusja na taki temat miała miejsce.

Wojna w Ukrainie. Zełenski rozmawiał z Xi

W środę doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy przywódcami Ukrainy i Chin. Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że dyskusja była "długa i znacząca". "Wierzę, że ta rozmowa, a także powołanie ambasadora Ukrainy w Chinach, nada potężny impuls naszym dwustronnym relacjom i współpracy" - podał we wpisie na Twitterze.

Z kolei podczas wieczornego wystąpienia Zełenski zaznaczył, że w relacjach ukraińsko-chińskich "może pojawić się nowa energia". - Chiny i Ukraina mają jednakowe stanowisko w sprawie tego, że groźby użycia broni jądrowej są niedopuszczalne - przekazał prezydent Ukrainy.

Urzędnik chińskiego MSZ w rozmowie z agencją Reutera dodał: - Rozmowa Xi Jinpinga z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim pokazuje obiektywne i bezstronne stanowisko Chin w sprawach międzynarodowych, a także poczucie odpowiedzialności potężnego państwa.



Jak donosi w czwartek Reuters, premier Ukrainy Denys Szmyhal również pozytywnie ocenia rozmowę przywódców. Polityk stwierdził, że rozmowa strony ukraińskiej i chińskiej była "bardzo owocna" oraz "bardzo pozytywnym początkiem dla przyszłych relacji".