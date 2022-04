Rozmowa Blinken-Kułeba. "Stoimy ramię w ramię z Ukrainą"

"Była to dobra kontynuacja (rozmów) po naszym niedawnym spotkaniu w Warszawie" - napisał Blinken.

Dodał, że była to też okazja do "omówienia sposobów pomagania Ukrainie przez USA i ich sojuszników, by Ukraina mogła bronić się w tej niesprowokowanej i niesprawiedliwej wojnie" z Rosją. "Stoimy ramię w ramię z Ukrainą" - napisał Blinken na zakończenie.

O rozmowie poinformował na Twitterze także Kułeba. Wyjaśnił, że jej tematem było również gospodarcze i militarne wzmocnienie Ukrainy, które pomoże jej skuteczniej odpierać rosyjskie ataki. Podkreślił, że Kijów jest wdzięczny Stanom Zjednoczonym za udzieloną już pomoc.

Zapowiedział, że USA przygotowują kolejne sankcje wobec Rosji, wymierzone w jej gospodarkę, system finansowy i handel.

Kułeba i minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow rozmawiali w Warszawie z Blinkenem 26 marca, podczas wizyty w Polsce prezydenta USA Joe Bidena.

Biały Dom przekazał Ukrainie sprzęt

"W ramach pomocy dla naszych ukraińskich partnerów rząd USA dostarcza rządowi Ukrainy ratujący życie sprzęt i środki, które mogą zostać wykorzystane w razie użycia przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej" - powiedziała rzeczniczka Jen Psaki podczas konferencji prasowej. Jak przypomniała, USA już wcześniej ostrzegały o potencjalnej prowokacji Rosji z użyciem zakazanej broni.

Przedstawicielka Białego Domu wyraziła też zadowolenie z ogłoszonej wcześniej decyzji o przekazaniu Ukrainie systemów obrony wybrzeża przez Wielką Brytanię i sojuszników NATO.

"To jest coś, o co prosił prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski, i coś, co prezydent (USA Joe) Biden intensywnie omawiał z sojusznikami w NATO w ubiegłym tygodniu" - powiedziała Psaki, dodając że m.in. dzięki zabiegom USA już ponad 30 krajów zdecydowało się na udzielenie pomocy wojskowej Kijowowi.