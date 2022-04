- Mamy pewne rezerwy gotówki, ale nie są one nieograniczone i jeśli sytuacja się nie zmieni, po pewnym czasie może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie zapłacić rachunków - powiedział Reuterowi Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce.

"To samo stanie się z polską ambasadą"

- I powinno być jasne, że jak tylko nasza ambasada przestanie tu funkcjonować, to samo stanie się z polską ambasadą w Moskwie - zapowiedział.

Andriejew nie sprecyzował, jak szybko w ambasadzie może skończyć się gotówka.

Ambasador przypomniał, że około trzech czwartych rosyjskich urzędników posiadających paszporty dyplomatyczne zostało wydalonych z Polski.

Zdaniem Andriejewa stanowisko Polski wobec Rosji od początku kryzysu na Ukrainie jest szczególnie wrogie na tle innych partnerów międzynarodowych. - Projektują obraz najbardziej nieprzyjaznego kraju wobec Rosji, w NATO, w UE, w Europie - ocenił.

Polska wydaliła 45 rosyjskich dyplomatów

Przypomnijmy: 23 marca ABW przekazało do MSZ listę 45 osób, pracujących w Polsce pod tzw. przykryciem dyplomatycznym. Jak informował wówczas rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, został złożony wniosek o pilne wydalenie tych osób z Polski.

Dodatkowo zdecydowano o zablokowaniu kont ambasady, uzasadniając to tym, że mogą być one wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej lub prania brudnych pieniędzy.