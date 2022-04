Według tego źródła policja wszczęła 233 postępowań karnych za zamachy na integralność terytorialną i nienaruszalność terytorium Ukrainy. 1463 postępowania dotyczą pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych przez Rosjan.

Znaleziono 720 ciał cywilów

Jak poinformował Niebytow w rejonie Kijowa znaleziono i zbadano już ponad 720 ciał cywilów. Los dalszych 200 osób pozostaje nieznany.

Ukraińskie organy ścigania zarejestrowały ponadto 150 przypadków grabieży, 35 osobom postawiono w związku z nimi zarzuty. Wykryto 30 przypadków kolaboracji z wrogiem, 5 osobom postawiono zarzuty.

Biden: Rosja dokonuje ludobójstwa

Prezydent USA Joe Biden we wtorek po raz pierwszy oświadczył, że pojawia się coraz więcej dowodów, iż rosyjska inwazja na Ukrainę jest w istocie ludobójstwem.



Był to pierwszy przypadek, kiedy prezydent USA określił rosyjskie zbrodnie mianem ludobójstwa. Wcześniej pytani o to przedstawiciele administracji, m.in. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, mówili że choć USA uważają że Rosja popełnia zbrodnie wojenne, to nie ma jeszcze wystarczających dowodów by zakwalifikować to jako ludobójstwo.