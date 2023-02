Dokument z planowanymi zmianami w nauczaniu historii opublikowano na stronie internetowej ministerstwa. W uzasadnieniu wskazano tam, że "najważniejsza jest świadomość historyczna", która jest "składnikiem tożsamościowym ludności Federacji Rosyjskiej".

Jak dodano, ma ona zapewnić poczucie wspólnoty i jedności "wielonarodowego państwa rosyjskiego".

"Obywatel naszego kraju musi posiadać umiejętność rozumienia zachodzących w nim procesów, zdarzeń i zjawisk w Rosji i na świecie, kierując się zasadą historyzmu, aby formułować i rozsądnie bronić patriotyzmu wobec problemów historii narodowej" - napisano.

Historia Rosji. Nowy program nauczania na uniwersytetach

Przedmiot nazywać się będzie "historia Rosji". Obejmie on okres od starożytnej Rusi, aż po wybuch wojny w Ukrainie.

Jak zaznaczono, szczególna uwaga zostanie zwrócona na znaczenie "silnej władzy centralnej dla zachowania narodowej państwowości" na wszystkich etapach rozwoju Rosji.

Nowy program nauczania opisuje wydarzenia historyczne zgodnie z aktualną retoryką Kremla. Opublikowany dokument nazywa ukraińskie protesty z 2014 r. "antykonstytucyjnym zamachem stanu", a porozumienia mińskie, zdaniem autorów programu nauczania, "zostały storpedowane przez reżim kijowski i kraje zachodnie".

O samej Ukrainie dokument mówi, że została ona przekształcona w "antyrosyjską", która z pomocą NATO planowała zająć "rosyjski", anektowany Krym i Donbas.

Ministerstwo zaleca, aby studenci mieli co najmniej 144 godziny nowego przedmiotu w ciągu całego toku studiów. Planowo zajęcia mają rozpocząć się już od najbliższej jesieni.



Rosja: Indoktrynacja w szkołach

Pod koniec grudnia rosyjskie Ministerstwo Edukacji zatwierdziło "federalne programy edukacyjne" szkół podstawowych, podstawowych i średnich ogólnokształcących, które obejmują w szczególności podstawowe szkolenie wojskowe i lekcje dotyczące "specjalnej operacji wojskowej".

Od września 2022 r. w rosyjskich szkołach i na uczelniach odbywają się "Rozmowy o tym, co ważne". Są to zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w każdy poniedziałek przed pierwszą lekcją - bezpośrednio po podniesieniu flagi i odśpiewaniu hymnu, które od tego roku szkolnego są obowiązkowe we wszystkich placówkach publicznych. W ramach "Rozmów o ważnych sprawach" w szczególności uczniom szkół opowiadano o wojnie w Ukrainie - zgodnie z retoryką Kremla.