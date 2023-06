ISW ocenił, że obecne operacje ofensywne Ukrainy to prawdopodobnie przygotowanie warunków, wstępna faza szerszej kontrofensywy, której cele na razie nie są jasne. Siły ukraińskie m.in. miały się posunąć do przodu ostatniej doby o około 1 km w zachodniej części obwodu donieckiego i kontynuować próby poprawienia swoich pozycji taktycznych w rejonie Wuhłedaru.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku kontrofensywy Ukraińcy mieli pójść do przodu o ok. 3 km w rejonie Małej Tokmaczki w zachodniej części obwodu zaporoskiego i o ok. 7 km w rejonie Wełykiej Nowosiłki, wyzwalając siedem miejscowości.